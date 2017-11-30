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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5754

В Ахтырке металлист разобрал ж/д пути

30-летний злоумышленник, чтобы «заработать» деньги на спиртное, начал разбирать железнодорожные пути.

Сообщение о краже 9 подложек и 10 костылей с железнодорожного пути на железнодорожном маршруте в г. Ахтырка в полицию поступило от мастера регионального филиала ПАО «Укрзалізниця». Он сообщил, что во время планового обхода железнодорожного пути, обнаружил пропажу определенных деталей, на восстановление которых придется потратить гораздо больше, чем вырученные злоумышленниками суммы в пунктах приема металлолома.

Работники полиции начали поиски злоумышленника и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 30-летнего ранее судимого местного жителя. В содеянном мужчина сознался. Он рассказал, что с помощью лома совершил кражу подложек и костылей, которые сразу сдал в пункт приема металлолома. Полученные деньги в тот же день потратил на продукты и спиртное.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Ахтырка Кража
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