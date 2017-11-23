На водоканале монтируют новые энергосберегающие насосы

Об этом сообщают на странице предприятия в Фейсбуке.
«Получили новое современное энергосберегающее насосное оборудование (WILO) для повышающих станций III подъема. Начинаем монтажные работы в рамках выполнения мероприятий инвестпрограммы 2017», - говорится в сообщении.
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