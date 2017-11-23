Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:2016

На водоканале монтируют новые энергосберегающие насосы

КП «Горводоканал» получило новое современное энергосберегающее насосное оборудование.

Об этом сообщают на странице предприятия в Фейсбуке.

«Получили новое современное энергосберегающее насосное оборудование (WILO) для повышающих станций III подъема. Начинаем монтажные работы в рамках выполнения мероприятий инвестпрограммы 2017», - говорится в сообщении.

Общество КП «Горводоканал»
view counter

По тематике

18.12.2017 12:35

«Водоканал» сообщает об изменении тарифа для жителей частного сектора

Комунальне предприятие «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что 17 декабря 2017 года вступило в силу постановление НКРЭКУ от 02.11.2017 №...

06.12.2017 10:40

На сумской водоканал НКРЭКУ наложила штраф

Штраф в 85 000 гривен придется заплатить коммунальному предприятию Сумского горсовета «Горводоканал»....

29.11.2017 16:48

Из сумского тарифа на воду изъяли поверку счетчиков

КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов в 2017 году....

29.11.2017 09:14

Водоканал снова увеличивает тарифы

КП «Горводоканал» сообщает о повышении тарифов на производство тепловой энергии, ее транспортировку и поставку, а также на услуги по отоплению...

23.11.2017 12:46

Тарифы на тепло, воду и электричество для сумчан не повысили

Запланированное на 23 ноября рассмотрение проектов постановлений НКРЭКУ о повышении тарифов на 2018-ый год для ПАО «Сумыоблэнерго», КП «Горводоканал» Сумского...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Цепной пёс» Пол Солет (Болгария, США, 2017)
«Цепной пёс» Пол Солет (Болгария, США, 2017)
Кино Космос
20:40 – 50 грн.
«Щелкунчик»
«Щелкунчик»
Кино Планета Кино
18.00
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
12-45 - 45 грн. 15-30 - 50 грн. 18-15 - 50 грн. 21-00 - 50 грн.
«Мой любимый динозавр» Мэтт Драммонд (Австралия, 2017)
«Мой любимый динозавр» Мэтт Драммонд (Австралия, 2017)
Кино Космос
16:40 – 40 грн.
«Дыши ради нас» Энди Серкис (Великобритания, 2017)
«Дыши ради нас» Энди Серкис (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.