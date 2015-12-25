Большинство котельных на Сумщине на альтернативных видах топлива

Наиболее активно приступили к замещению природного газа альтернативными видами топлива в Великописаревском районе, а также Шалыгинской и Зноб-Новгородской ОТГ, в которых все котельные и топочные полностью работают на альтернативном топливе.
Все котельные переведены с газа на альтернативное топливо в организациях и учреждениях 7 районов области - Глуховском, Краснопольском, Лебединском, Липоводолинском, Середина-Будском, Тростянецком и Шосткинском, а также 7 ОТГ - Березовской, Краснопольской, Миропольской, Недригайловской, Ольшанской, Николаевской и Боромлянской.
Полностью все топочные перевели на альтернативное топливо в Бочечковской и Дружбовской ОТГ.
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