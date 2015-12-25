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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34156

Большинство котельных на Сумщине на альтернативных видах топлива

Сейчас в Сумской области работают на альтернативном топливе 306 котельных (62%) и 755 топочных (74%).

Наиболее активно приступили к замещению природного газа альтернативными видами топлива в Великописаревском районе, а также Шалыгинской и Зноб-Новгородской ОТГ, в которых все котельные и топочные полностью работают на альтернативном топливе.

Все котельные переведены с газа на альтернативное топливо в организациях и учреждениях 7 районов области - Глуховском, Краснопольском, Лебединском, Липоводолинском, Середина-Будском, Тростянецком и Шосткинском, а также 7 ОТГ - Березовской, Краснопольской, Миропольской, Недригайловской, Ольшанской, Николаевской и Боромлянской.

Полностью все топочные перевели на альтернативное топливо в Бочечковской и Дружбовской ОТГ.

Общество Котельная
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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