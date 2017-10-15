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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились в Харькове

15-17 декабря в Харькове прошел фестиваль тхэквондо, состоящий из Кубка Украины по пумсэ, предновогоднего Всеукраинского турнира «Дети Украины» и финальной серии турниров Всеукраинского Гран-при «Атака».

Всего фестиваль собрал около 900 спортсменов из 16 областей Украины, Киева, а также гостей из Молдовы. Сумскую область традиционно представляли два спортклуба – «Звезды Олимпа» в количестве 5 человек (тренер Александр Хоменко) и «Десятка» в количестве 3 человек (тренер Михаил Турута).

По итогам выступлений на двух турнирах Назар Циганенко (СК «Звезды Олимпа») завоевал бронзовую медаль, Андрей Даниленко (СК «Десятка») - две бронзы, Алиса Павленко (СК «Звезды Олимпа») и Александр Болгов (СК «Десятка») выиграли по одной серебряной медали, Максим Белаш и Елизавета Мяснянкина («Звезды Олимпа»), а также Валерия Дехтярева («Десятка») не проиграли ни одного поединка, показав стабильно сильные выступления, и стали чемпионами на двух турнирах, привезя домой по две золотых награды.

К тому же Елизавета Мяснянкина, не проиграв ни одного поединка в 4-х сериях Всеукраинского Гран-при «Атака» признана лучшей спортсменкой турнира. 

Спорт Тхэквондо
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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