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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5228

В мэрии отчитались, что в Сумах все дома с газом

19 декабря в пяти домах, которые на прошлой неделе остались без газа, вернули голубое топливо.

Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Журба, пишет сайт мэрии.

По его словам, вчера бригады ПАО «Сумыгаз» выехали по пяти адресам: ул. К. Зеленко, 10; ул. СКД, 46; ул. Супруна, 21; ул. Новоместенская, 37 и ул. Нижнехолодногорская, 45.

Как сообщалось ранее, прежде чем подключать газ жителям, представители ПАО «Сумыгаз» разместили объявления на домах, где должны были осуществлять пуск газа, чтобы обеспечить присутствие владельцев квартир.

Общество Безгаз ПАО «Сумыгаз»
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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