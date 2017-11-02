В мэрии отчитались, что в Сумах все дома с газом

Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Журба, пишет сайт мэрии.
По его словам, вчера бригады ПАО «Сумыгаз» выехали по пяти адресам: ул. К. Зеленко, 10; ул. СКД, 46; ул. Супруна, 21; ул. Новоместенская, 37 и ул. Нижнехолодногорская, 45.
Как сообщалось ранее, прежде чем подключать газ жителям, представители ПАО «Сумыгаз» разместили объявления на домах, где должны были осуществлять пуск газа, чтобы обеспечить присутствие владельцев квартир.
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