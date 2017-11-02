В мэрии отчитались, что в Сумах все дома с газом 19 декабря в пяти домах, которые на прошлой неделе остались без газа, вернули голубое топливо.

Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Журба, пишет сайт мэрии. По его словам, вчера бригады ПАО «Сумыгаз» выехали по пяти адресам: ул. К. Зеленко, 10; ул. СКД, 46; ул. Супруна, 21; ул. Новоместенская, 37 и ул. Нижнехолодногорская, 45. Как сообщалось ранее, прежде чем подключать газ жителям, представители ПАО «Сумыгаз» разместили объявления на домах, где должны были осуществлять пуск газа, чтобы обеспечить присутствие владельцев квартир.