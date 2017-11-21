Аграриев Сумщины приглашают на Форум по вопросам кооперации В Сумах состоится Форум производителей сельскохозяйственной продукции, фермерских и личных селянских хозяйств, территориальных общин и органов местной власти «Кооперация в аграрной сфере как залог укрепления малого и среднего аграрного бизнеса Сумщины».

Во время Форума с участием руководства области обсудят состояние и перспективы развития кооперации. Участники мероприятия получат возможность найти партнера для кооперации по выбранному направлению.

К участию приглашены представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ученые, опытные практики из других регионов Украины, а также представители сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Сумщины, местные агропроизводители.

Пройдет Форум 21 декабря с 11:00 до 14:30 в ВЦ «Ильинский» Сумской торгово-промышленной палаты (г. Сумі, ул. Ильинская, 7А, 2 эт.).

В день проведения Форума на территории ВЦ «Ильинский» состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции местных производителей.