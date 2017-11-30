Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47140

На Сумщине вора не заметил сигнализации

Злоумышленник, проникший в чужой дом, настолько увлекся сбором «трофеев», что не обратил внимания на срабатывание сигнализации.

В Недригайловское отделение полиции позвонила 40-летняя местная жительница и сообщила, что в ее нежилом доме, расположенном в одном из сел района, проник неизвестный.

Полицейские немедленно выехали на вызов, и выяснили, что 48-летний местный житель, вынув стекло в чужом доме, проник в помещение и стал собирать вещи. Однако не учел того, что дом был оборудован сигнализацией, которая и сработала в нужный момент. Поскольку сами хозяева находились за пределами села, они позвонили соседу, и уже тот наведался в дом, чтобы выяснить причину срабатывания сигнализации. Именно он и застал «незваного гостя» на «горячем».

Что же касается самого злоумышленника, то мужчина своей причастности к совершенному не отрицает, однако утверждает, что кражу не планировал - воспользовался благоприятным моментом. А собранные вещи хотел оставить себе для собственного пользования.

Пока полиция открыла в отношении подозреваемого уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины (кража) и выясняют истинные причины и обстоятельства совершения преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Недригайловский район
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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