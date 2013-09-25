Сумчан приглашают на новогоднюю акцию Сумское общество защиты животных вместе с Global Bilgi приглашают сумчан и гостей города принять участие в новогодней акции «Подари праздник хвостику».

Собери подарок для воспитанников приюта и приходи 23 декабря в 13.00 по адресу пл. Привокзальная, 9 на дружеский праздник.

Что подарить?

- Питание (сухой, влажный корма, крупы, макаронные изделия, овощи, мясные и колбасные субпродукты и др.)

- Амуниция и предметы ухода (ошейники, поводки, инструменты для груминга и др.)

- Теплые вещи, которые согреют собак зимой и простыни для пошива попон.

- Посуда (кастрюли, вместительные миски, кроме пластика)

- Лекарства (всегда нужны лекарства для больных животных, развернутый список могут прислать по запросу)

- Вещи хенд-мейд, которые можно использовать на благотворительной ярмарке.

Телефон организатора: 0660833819 Алина.