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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3019

Сумчан приглашают на новогоднюю акцию

Сумское общество защиты животных вместе с Global Bilgi приглашают сумчан и гостей города принять участие в новогодней акции «Подари праздник хвостику».

Собери подарок для воспитанников приюта и приходи 23 декабря в 13.00 по адресу пл. Привокзальная, 9 на дружеский праздник.

Что подарить?

- Питание (сухой, влажный корма, крупы, макаронные изделия, овощи, мясные и колбасные субпродукты и др.)

- Амуниция и предметы ухода (ошейники, поводки, инструменты для груминга и др.)

- Теплые вещи, которые согреют собак зимой и простыни для пошива попон.

- Посуда (кастрюли, вместительные миски, кроме пластика)

- Лекарства (всегда нужны лекарства для больных животных, развернутый список могут прислать по запросу)

- Вещи хенд-мейд, которые можно использовать на благотворительной ярмарке.

Телефон организатора: 0660833819 Алина.

Общество Общество защиты животных
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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