Сумчан приглашают на новогоднюю акцию

Собери подарок для воспитанников приюта и приходи 23 декабря в 13.00 по адресу пл. Привокзальная, 9 на дружеский праздник.
Что подарить?
- Питание (сухой, влажный корма, крупы, макаронные изделия, овощи, мясные и колбасные субпродукты и др.)
- Амуниция и предметы ухода (ошейники, поводки, инструменты для груминга и др.)
- Теплые вещи, которые согреют собак зимой и простыни для пошива попон.
- Посуда (кастрюли, вместительные миски, кроме пластика)
- Лекарства (всегда нужны лекарства для больных животных, развернутый список могут прислать по запросу)
- Вещи хенд-мейд, которые можно использовать на благотворительной ярмарке.
Телефон организатора: 0660833819 Алина.
15 октября в парке им. Кожедуба пройдет фестиваль «Друг из приюта»....
Сумским защитникам животных не хватает средств на лекарства....
В связи с морозами центру передержки бездомных животных нужна помощь.... 3
Сумское общество защиты животных просит помощи в спасении лебедя....
Как сообщается, 21-23 сентября в районе ул. Кирова зафиксированы не единичные случаи отравления животных.... 32