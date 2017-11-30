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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5322

На Сумщине внук украл у бабушки уток

Пытаясь найти деньги на развлечения, ранее судимый 26-летний житель одного из сел Шосткинского района обокрал родную бабушку.

К участковому Шосткинского отдела полиции обратилась 76-летняя пенсионерка. Она сообщила, что из ее сарая исчезли утки.

Полицейский предположил, что к краже может быть причастен 26-родной внук заявительницы, который живет вместе с ней, и ранее уже был неоднократно судим. Когда мужчину допросили, он признался в содеянном. По его словам, уток он украл, когда бабушка ушла спать. Потом пошел к односельчанину и продал их за 200 гривен. Деньги потратил в тот же вечер.

Участковый уже вернул похищенную птицу заявительнице, а в отношении ее внука открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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