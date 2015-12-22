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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06172

Сумской облсовет принял бюджет на 2018 год

Сегодня, 20 декабря, состоялось пленарное заседание 17 сессии Сумского областного совета.

Областные избранники рассмотрели около 40 вопросов повестки дня, которые касались важных аспектов жизнедеятельности жителей Сумщины, пишет сайт облсовета.

Среди них, одни из самых главных - Программа экономического и социального развития и областной бюджет на 2018 год. Так, определено на 2018 год доходы областного бюджета в сумме 7 953 815,5 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда бюджета – 7 401 690,8 тыс. гривен, доходы специального фонда бюджета – 552 124,7 тыс. гривен, в том числе бюджет развития - 800 тыс. гривен. Расходы областного бюджета утвержден в сумме 7 953 067,1 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета – 7 346 028,8 тыс. гривен, расходы специального фонда бюджета – 607 038,3 тыс. гривен.

Дефицит специального фонда областного бюджета определен в сумме 54 718,6 тыс. гривен, источником покрытия которого определить поступления средств из общего фонда в бюджет развития (специальный фонд). Утверждено на 2018 рек и межбюджетные трансферты, перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств бюджета развития, объем резервного фонда областного бюджета в сумме 52 741 тыс. гривен.

Депутаты согласовали перечень защищенных статей расходов общего фонда областного бюджета на 2018 год по их экономической структуре: оплата труда работников бюджетных учреждений; начисления на заработную плату; приобретение медикаментов и перевязочных материалов; обеспечение продуктами питания; оплата коммунальных услуг и энергоносителей; текущие трансферты населению; текущие трансферты местным бюджетам, подготовка кадров высшими учебными заведениями I-IV уровней аккредитации, обеспечение инвалидов техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения для индивидуального пользования; оплату услуг по охране государственных (коммунальных) учреждений культуры.

Утверждены в составе расходов областного бюджета и средства на реализацию местных (региональных) программу сумме 126 962,3 тыс. гривен.

За решения проголосовало 52 депутата из 58 присутствующих.

Экономика Областной бюджет
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