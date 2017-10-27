Водоканалы Сумщины нарушают законодательство по охране труда Таковы результаты плановых проверок трех коммунальных предприятий Сумской области, специализирующихся на поставках воды жителям населенных пунктов, а также занимающихся отводом и очисткой сточных вод.

Из-за нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью работников Управлением Гоструда в Сумской области рекомендовано субъектам хозяйствования немедленной остановить определенные работы. Штрафные санкции наложены на 12 ответственных должностных лиц предприятий.

В течение третьего квартала текущего года государственными инспекторами Управления Гоструда в Сумской области проверялись: Глуховское коммунальное производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, КП Тростянецкой городского совета «Тростянецкоммунсервис», КП «Водоканал Белополья». Контрольные мероприятия проводились в части соблюдения субъектами хозяйствования законодательства по охране труда. Сейчас Управлением Гоструда в Сумской области подано в суд одно исковое заявление о применении мер реагирования к нарушителю, которое Сумским окружным административным судом удовлетворено в полном объеме.

В ходе проверок государственными инспекторами выявлены нарушения, которые делают невозможным работу предприятий в обычном режиме и несут угрозу жизни и здоровью работников. Такими в первую очередь является отсутствие у субъектов хозяйствования разрешения на выполнение работ повышенной опасности, декларации соответствия материально-технической базы работодателя требованиям законодательства по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, разрешения на эксплуатацию технологического оборудования, линейных частей и их элементов систем газоснабжения природным и сжиженным газом, газоиспользующего оборудования мощностью более 100 кВт, пренебрежение работодателями необходимостью прохождения работниками специального обучения и проверь и знаний по охране труда и промышленной безопасности и т.п.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание работодателей на ответственность, которую они несут за здоровье своих работников, и подчеркивает важность соблюдения требований безопасности труда во избежание несчастных случаев на производстве.