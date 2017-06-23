На Сумщине будут создавать современные центры безопасности громад Во время заседания рабочей группы по вопросам создания «Центров безопасности громад» был представлен первый целостный проект такого Центра, разработанный в Украине с учетом специфики приграничных территорий.

Проект планируют реализовать в Краснопольской и Недригайловской громадах Сумской области.

Подобные центры безопасности громад будут состоять из 5 компонентов: экстренная помощь, полиция, государственная служба чрезвычайных ситуаций, спасательные отряды и система видеонаблюдения и реагирование на кризисные ситуации. Стоимость реализации проекта – 12 млн гривен. В общем, общины рассчитывают сделать проект 2-летним и планируют подать его на поддержку ГФРР. Из своих местных бюджетов громады планируют выделить на проект 10% от необходимой суммы. Также они рассчитывают на поддержку проекта иностранными и отечественными донорами и другими государственными программами.

Еще одна община Сумщины - Бурынская городская ОТГ - также заинтересовалась проектом строительства «Центра безопасности громады» и сейчас изучает все документы и возможность создания такого Центра, рассказал присутствовавший на заседании заместитель главы Бурынской городской ОТГ Сергей Чередник.

До следующего заседания рабочей группы, которое состоится во вторник, 26 декабря, все потенциальные участники проекта должны предоставить Минрегиону матрицу потребностей для создания двух указанных центров. Матрица подробно продемонстрирует, что есть в наличии у громад, и в чем есть потребность.