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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32129

Под Сумами многодетная семья получила дом

Ключи от своего дома ко Дню Святого Николая получила от власти молодая многодетная семья Сидельников из Сумского района.

Светлана и Александр Сидельники из села Великая Чернеччина стали многодетными родителями в феврале 2016 года, когда у них родилось сразу трое мальчиков. Это первая тройня, которая появилась в районе в течение длительного времени.

Супруги мечтали о своем жилье, ведь собственного дома не имели. В семейной доме, где проживает несколько поколений, стало тесновато для молодой семьи, они нуждались в расширении квадратных метров. Поэтому депутаты и государственная администрация Сумского района поддержали их и оказали финансовую помощь для приобретения жилья.

Именно в День Святого Николая ключи от дома им вручили глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко и глава райсовета Вадим Акперов.

По их словам, дом - это подарок от всей более 120-тысячной общины молодой семье.

«Получить собственное жилье - это для нас счастье, - рассказали молодые родители тройняшек. - Теперь наши сыновья будут расти в новом просторном и уютном доме».

Общество Многодетные семьи Сумской район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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