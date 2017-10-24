Под Сумами многодетная семья получила дом

Светлана и Александр Сидельники из села Великая Чернеччина стали многодетными родителями в феврале 2016 года, когда у них родилось сразу трое мальчиков. Это первая тройня, которая появилась в районе в течение длительного времени.
Супруги мечтали о своем жилье, ведь собственного дома не имели. В семейной доме, где проживает несколько поколений, стало тесновато для молодой семьи, они нуждались в расширении квадратных метров. Поэтому депутаты и государственная администрация Сумского района поддержали их и оказали финансовую помощь для приобретения жилья.
Именно в День Святого Николая ключи от дома им вручили глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко и глава райсовета Вадим Акперов.
По их словам, дом - это подарок от всей более 120-тысячной общины молодой семье.
«Получить собственное жилье - это для нас счастье, - рассказали молодые родители тройняшек. - Теперь наши сыновья будут расти в новом просторном и уютном доме».
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