Прокуратура выиграла в суде 300 тысяч за просрочку в поставке троллейбусов Прокуратура добилась через суд взыскания в бюджет с ООО 327 тыс. грн за несвоевременную поставку троллейбусов.

Прокуратурой Сумской области обеспечивается комплексный подход к защите интересов государства в бюджетной сфере. Одним из направлений такой защиты является реагирование на случаи ненадлежащего исполнения субъектами хозяйствования обязательств по договорам, заключенным с предприятиями бюджетного сектора.

В частности, прокуратурой в Сумской хозяйственный суд Волынской области был заявлен иск о взыскании с ООО «Совместное предприятие «Яникс» штрафных санкций на сумму более 327 тыс. грн за несвоевременную поставку 4 троллейбусов коммунальному предприятию Сумского городского совета «Электроавтотранс».

Как отметил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, решением Хозяйственного суда Волынской области иск удовлетворен в полном объеме. Поэтому предприятие обязано уплатить 327 тыс. грн в местный бюджет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.