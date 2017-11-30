Прокуратура выиграла в суде 300 тысяч за просрочку в поставке троллейбусов

Прокуратурой Сумской области обеспечивается комплексный подход к защите интересов государства в бюджетной сфере. Одним из направлений такой защиты является реагирование на случаи ненадлежащего исполнения субъектами хозяйствования обязательств по договорам, заключенным с предприятиями бюджетного сектора.
В частности, прокуратурой в Сумской хозяйственный суд Волынской области был заявлен иск о взыскании с ООО «Совместное предприятие «Яникс» штрафных санкций на сумму более 327 тыс. грн за несвоевременную поставку 4 троллейбусов коммунальному предприятию Сумского городского совета «Электроавтотранс».
Как отметил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, решением Хозяйственного суда Волынской области иск удовлетворен в полном объеме. Поэтому предприятие обязано уплатить 327 тыс. грн в местный бюджет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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