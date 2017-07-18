Чем дышат сумчане - состояние загрязнения атмосферного воздуха в ноябре Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в ноябре текущего года.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В ноябре отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение месяца было отобрано и проанализировано 1364 пробы.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в 1,6 раза, пыли - в 1,2 раза и формальдегида - в 1,1 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации зафиксировано по оксиду углерода в 1,2 раза 29 ноября при юго-восточном направлении ветра со скоростью 7 м/с на посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха № 4 по ул. Харьковская, 125.

По сравнению с октябрем 2017 года увеличилась среднемесячная концентрация оксида углерода, диоксида азота и оксида азота, уровень загрязнения пылью и формальдегидом уменьшился, а диоксидом серы и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в ноябре не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологическая станция Сумы. Радиационный фон в ноябре Сумы составлял 12-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.