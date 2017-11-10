Маслюка увольняют с должности зампрокурора Cумщины

Увольнение - это дисциплинароная ответственность, к которой его привлекают.
Жена зампрокурора Сумской области Сергея Маслюка 20 сентября попала в ДТП на «Infiniti QX 70»....
Зампрокурора Сумщины Сергей Маслюк снова попал под статью о коррупции....
В сфере охраны детства основной задачей органов прокуратуры остается обеспечение защиты прав и свобод детей путем комплексного использования всех функций...
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Шосткинского отдела полиции по обвинению в...
Директор коммунального предприятия будет отвечать за преступления против окружающей среды, собственности и трудовых прав и свобод человека....