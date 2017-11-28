Сумчан приглашают на старты Голубничего 23 декабря в манеже СумГУ состоятся Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы Владимира Голубничего.

Соревнования посвящены двукратному Олимпийскому чемпиону по спортивной ходьбе и лучшему скороходу ХХ столетия Владимиру Голубничему. Начало соревнований в 9.00. Торжественное открытие в 10.30.

22 декабря в 16.00 будет презентована книга «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа», которая рассказывает о достижениях нашего земляка и гордости Сумщины, участника пяти Олимпийских игр и Почетного гражданина города Сумы.