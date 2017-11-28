Сумчан приглашают на старты Голубничего

Соревнования посвящены двукратному Олимпийскому чемпиону по спортивной ходьбе и лучшему скороходу ХХ столетия Владимиру Голубничему. Начало соревнований в 9.00. Торжественное открытие в 10.30.
22 декабря в 16.00 будет презентована книга «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа», которая рассказывает о достижениях нашего земляка и гордости Сумщины, участника пяти Олимпийских игр и Почетного гражданина города Сумы.
22 декабря в манеже СумГУ прошла презентация книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа»....
В воскресенье, 17 декабря, Sumy Running Club организовал в городе первый забег Святого Николая....
Презентация книги «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа» Александря Вертиля пройдет 22 декабря....
Федерация легкой атлетики Украины начала голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины ноября 2017-го года....
Накануне Дня Святого Николая в городском парке им. И. Кожедуба состоится предпраздничный забег....