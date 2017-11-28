Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:16370

Сумчан приглашают на старты Голубничего

23 декабря в манеже СумГУ состоятся Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы Владимира Голубничего.

Соревнования посвящены двукратному Олимпийскому чемпиону по спортивной ходьбе и лучшему скороходу ХХ столетия Владимиру Голубничему. Начало соревнований в 9.00. Торжественное открытие в 10.30.

22 декабря в 16.00 будет презентована книга «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа», которая рассказывает о достижениях нашего земляка и гордости Сумщины, участника пяти Олимпийских игр и Почетного гражданина города Сумы.

Фото
Спорт Владимир Голубничий Легкая атлетика Спортивная ходьба
view counter

По тематике

В Сумах презентовали книгу о великом Голубничем
Сегодня 14:30

В Сумах презентовали книгу о великом Голубничем

22 декабря в манеже СумГУ прошла презентация книги Александра Вертиля «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа»....

В Сумах состоялся первый забег Святого Николая
19.12.2017 14:41

В Сумах состоялся первый забег Святого Николая

В воскресенье, 17 декабря, Sumy Running Club организовал в городе первый забег Святого Николая....

В Сумах презентуют книгу о Голубничем
18.12.2017 12:30

В Сумах презентуют книгу о Голубничем

Презентация книги «Владимир Голубничий: 20 километров до триумфа» Александря Вертиля пройдет 22 декабря....

04.12.2017 16:00

Сумской бегун претендует на звание лучшего легкоатлета Украины в ноябре

Федерация легкой атлетики Украины начала голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины ноября 2017-го года....

Сумчан приглашают на забег Святого Николая
28.11.2017 17:41

Сумчан приглашают на забег Святого Николая

Накануне Дня Святого Николая в городском парке им. И. Кожедуба состоится предпраздничный забег....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.