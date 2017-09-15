Сумчан приглашают на новогоднюю ярмарку 28 декабря на площади Независимости состоится предновогодня областная агропромышленная ярмарка.

Сумчане традиционно увидят торговых лотках широкий ассортимент мясо-копченых, колбасных, хлебобулочных, макаронных изделий, молочной продукции, муку, крупы, мед, масло, живую рыбу, рыбопродукты и другие вкусности от местных производителей.

Кроме гастрономических ингредиентов к новогоднему столу, здесь будут реализовываться елки, новогодние украшения и подарки.