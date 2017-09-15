Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
21.12.2017 17:51699

Сумчан приглашают на новогоднюю ярмарку

28 декабря на площади Независимости состоится предновогодня областная агропромышленная ярмарка.

Сумчане традиционно увидят торговых лотках широкий ассортимент мясо-копченых, колбасных, хлебобулочных, макаронных изделий, молочной продукции, муку, крупы, мед, масло, живую рыбу, рыбопродукты и другие вкусности от местных производителей.

Кроме гастрономических ингредиентов к новогоднему столу, здесь будут реализовываться елки, новогодние украшения и подарки.

Экономика Ярмарка
view counter

По тематике

19.12.2017 12:37

Сумские лесхозы приглашают на «Елочную ярмарку»

Предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства предлагают главные атрибуты новогоднего праздника - елки и сосны....

16.11.2017 08:15

Сумчан приглашают на ярмарку

17 ноября в Сумах состоится областная агропромышленная ярмарка....

08.11.2017 15:45

Сумчан приглашают на ярмарку

17 ноября в Сумах состоится областная агропромышленная ярмарка....

06.10.2017 15:16

В Сумах проведут Покровскую ярмарку

13 октября в Сумах на площади Независимости состоится областная агропромышленная ярмарка с участием сельскохозяйственных и промышленных предприятий области по случаю...

15.09.2017 20:03

Хлеба и зрелищ: в Сумском агроуниверситете пройдет ярмарка

Выставка-ярмарка товаров широкого потребления будет работать в рамках Международного аграрного форума «Территория евроинтеграции», который состоится в СНАУ в субботу, 16...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.