Сумчан приглашают на новогоднюю ярмарку

Сумчане традиционно увидят торговых лотках широкий ассортимент мясо-копченых, колбасных, хлебобулочных, макаронных изделий, молочной продукции, муку, крупы, мед, масло, живую рыбу, рыбопродукты и другие вкусности от местных производителей.
Кроме гастрономических ингредиентов к новогоднему столу, здесь будут реализовываться елки, новогодние украшения и подарки.
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17 ноября в Сумах состоится областная агропромышленная ярмарка....
17 ноября в Сумах состоится областная агропромышленная ярмарка....
13 октября в Сумах на площади Независимости состоится областная агропромышленная ярмарка с участием сельскохозяйственных и промышленных предприятий области по случаю...