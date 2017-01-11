В свой выходной патрульный задержал веловора В свой выходной патрульный задержал преступника, который подозревается в похищении велосипеда.

Происшествие случилось на улице Петропавловской. У инспектора третьей роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области Артема Мищенко как раз был выходной. Когда он шел в супермаркет, чтобы купить продукты питания, перед входом в магазин, увидел двух мужчин, один из которых громко жаловался о том, что у него только что похитили велосипед. Полицейский подошел к гражданину и попросил рассказать детали происшествия.

«71-летний пенсионер сообщил, что закрыл свой велосипед на специальной площадке возле супермаркета, а через некоторое время заметил его отсутствие. Уже, наверное, по профессиональной привычке, я начал осматривать прилегающую территорию и увидел камеру наблюдения, которая как раз выходила из маркета на место, где стоял велосипед», - рассказывает патрульный полицейский.

Инспектор вызвал своих коллег, которые в это время несли службу, и попросил охранников супермаркета сообщить приметы преступника с камеры видеонаблюдения. И уже через несколько минут он заметил гражданина, который отвечал ориентированию.

Во время общения 57-летний гражданин нервничал и путался в показаниях, а когда узнал, что говорит с полицейским, то даже пытался убежать, однако был задержан.

В дальнейшем, он показал место, где спрятал похищенный велосипед.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.