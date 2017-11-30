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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
21.12.2017 17:581015

В Сумах «Мерседес» врезался в столб

ДТП произошло сегодня, 21 декабря, около 17.00 на улице Ивана Харитоненко.

Водитель «Мерседеса» не смог избежать аварии, из-за скользкой дороги. Машину занесло на пешеходную часть, где она влетела в столб, пишет СТС. (Привет «Дорремстрою»).

Пассажиры автомобиля живы и без травм, а водитель получил повреждения ноги.

Право Дтп
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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