В Сумах «Мерседес» врезался в столб ДТП произошло сегодня, 21 декабря, около 17.00 на улице Ивана Харитоненко.

Водитель «Мерседеса» не смог избежать аварии, из-за скользкой дороги. Машину занесло на пешеходную часть, где она влетела в столб, пишет СТС. (Привет «Дорремстрою»). Пассажиры автомобиля живы и без травм, а водитель получил повреждения ноги.