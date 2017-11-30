В Сумах «Мерседес» врезался в столб

Водитель «Мерседеса» не смог избежать аварии, из-за скользкой дороги. Машину занесло на пешеходную часть, где она влетела в столб, пишет СТС. (Привет «Дорремстрою»).
Пассажиры автомобиля живы и без травм, а водитель получил повреждения ноги.
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