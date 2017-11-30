В Шостке стартует индорхоккейный сезон

Игры пройдут в спорткомплексе «Свема».
Календарь игр
22.12.2017
10.00 ХК «ОКС-ШВСМ»Винница - Сб. Черкасской обл.
11.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» Винница – ХК «Политехник» Коростень
12.00 ОСДЮШОР «Олимпия» Винница - «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы
13.00 ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н - КДЮСШ «Барса» Шостка
15.00 ХК «ОКС-ШВСМ» Винница - ХК «ШВСМ-Олимпия» Винница
16.00 ХК «Политехник» Коростень – ОСДЮШОР «Олимпия» Винница
17.00«ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы – ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н
18.00 КДЮСШ «Барса» Шостка – Сб. Черкасской обл.
23.12.2017
10.00 ХК «ШВСМ – Олимпия» Винница - Сб. Черкасской обл.
11.00 ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – ХК«ОКС-ШВСМ» Винница
12.00 ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н – ХК «Политехник» Коростень
13.00 КДЮСШ «Барса» Шостка - «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы
15.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» Винница – ОСДЮШОР «Олимпия» Винница
16.00 ХК«ОКС- ШВСМ» Винница – ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н
17.00 «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы – Сб. Черкасской обл.
18.00 ХК «Политехник» Коростень - КДЮСШ «Барса» Шостка
24.12.2017
09.00 ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – Сб. Черкасской обл.
10.00 ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н – ХК «ШВСМ – Олимпия» Винници
11.00 КДЮСШ «Барса» Шостка – ХК «ОКС- ШВСМ» Винница
12.00 «ШВСМ – ДЮСШ» Черновцы – ХК «Политехник» Коростень
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