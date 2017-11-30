Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 09:20352

В Шостке стартует индорхоккейный сезон

22-24 декабря в Шостке состоится І тур Чемпионата Украины по индорхоккею.

Игры пройдут в спорткомплексе «Свема».

Календарь игр

22.12.2017

10.00 ХК «ОКС-ШВСМ»Винница - Сб. Черкасской обл.

11.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» Винница – ХК «Политехник» Коростень

12.00 ОСДЮШОР «Олимпия» Винница - «ШВСМ-ДЮСШ»  Черновцы

13.00 ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н - КДЮСШ «Барса» Шостка

15.00 ХК «ОКС-ШВСМ»  Винница - ХК «ШВСМ-Олимпия» Винница

16.00 ХК «Политехник» Коростень – ОСДЮШОР «Олимпия» Винница

17.00«ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы – ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н

18.00 КДЮСШ «Барса» Шостка – Сб. Черкасской обл.

23.12.2017

10.00 ХК «ШВСМ – Олимпия» Винница - Сб. Черкасской обл.

11.00 ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – ХК«ОКС-ШВСМ» Винница

12.00 ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н – ХК «Политехник» Коростень

13.00 КДЮСШ «Барса» Шостка - «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы

15.00 ХК «ШВСМ-Олимпия» Винница – ОСДЮШОР «Олимпия» Винница

16.00 ХК«ОКС- ШВСМ» Винница – ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н

17.00 «ШВСМ-ДЮСШ» Черновцы – Сб. Черкасской обл.

18.00 ХК «Политехник» Коростень - КДЮСШ «Барса» Шостка

24.12.2017

09.00 ОСДЮШОР «Олимпия» Винница – Сб. Черкасской обл.

10.00 ШВСМ «Старт» Бердичевский р-н – ХК «ШВСМ – Олимпия» Винници

11.00 КДЮСШ «Барса» Шостка – ХК «ОКС- ШВСМ» Винница

12.00 «ШВСМ – ДЮСШ» Черновцы – ХК «Политехник» Коростень

Спорт Индорхоккей Шостка
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«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
12:15 – 40 грн. 16:40 – 45 грн.
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
«Новизна» Дрейк Доримус (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
«Кто наш папа, чувак?» Лоуренс Шер (США, 2017)
Кино Космос
20:55 – 50 грн.
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
«Джуманджи: Зов джунглей» Джейк Кэздан (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
14-20- 45 грн. 21-00 - 50 грн.
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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