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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:56281

На Сумщине поймали на взятке очередного сельского голову

На Сумщине разоблачили руководителя села на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

При надлежащем процессуальном руководстве Сумской местной прокуратуры следственным отделом Сумского отдела полиции под оперативным сопровождением сотрудников Управления защиты экономики задокументирован факт получения неправомерной выгоды головой одного из сельских советов области.

Глава села требовал от физического лица 2 тыс. грн за непрепятствование поруба хвойных деревьев, а также обещал выдать документы о законности приобретения елок и сосен.

21 декабря 2017 года во время передачи средств чиновник понял, что его разоблачили и пытался уничтожить предметы неправомерной выгоды, бросив их в котел. Попытка избежать таким образом ответственности оказалась напрасной, поскольку сотрудник прокуратуры оперативно достал голыми руками деньги из огня.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении главе села о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка Глава сельсовета
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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