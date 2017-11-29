На Сумщине поймали на взятке очередного сельского голову На Сумщине разоблачили руководителя села на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

При надлежащем процессуальном руководстве Сумской местной прокуратуры следственным отделом Сумского отдела полиции под оперативным сопровождением сотрудников Управления защиты экономики задокументирован факт получения неправомерной выгоды головой одного из сельских советов области.

Глава села требовал от физического лица 2 тыс. грн за непрепятствование поруба хвойных деревьев, а также обещал выдать документы о законности приобретения елок и сосен.

21 декабря 2017 года во время передачи средств чиновник понял, что его разоблачили и пытался уничтожить предметы неправомерной выгоды, бросив их в котел. Попытка избежать таким образом ответственности оказалась напрасной, поскольку сотрудник прокуратуры оперативно достал голыми руками деньги из огня.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении главе села о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.