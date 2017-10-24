5 лет дали конотопчанину за ранение незнакомца ножницами

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого 44-летнего жителя Конотопского района, который ударил незнакомого ему мужчину ножницами. Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
Как отметил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, происшествие произошло 15 июля 2017 года около 20.00. Обвиняемый, который до этого уже 15 лет провел в местах несвободы, находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неприлично в общественном месте. За это случайный прохожий сделал ему замечание. Это не понравилось подвыпившего мужчине, он достал из кармана ножницы и без лишних слов ударил ими незнакомца в живот. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и длительное время лечился.
Обвиняемый полностью признал свою вину, возместил потерпевшему ущерб на лечение и просил его строго не наказывать. По решению суда первой инстанции мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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