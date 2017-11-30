В Сумах три пожарки тушили пожар в гараже

Звонил хозяин, который заметил дым из-под крыши здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части и отделение дежурного караула 3-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию на место происшествия было установлено, что горела кровля здания и по утеплителю огонь быстро распространялся. В 17:43 спасателям удалось пламя локализовать, а в 17:57 - ликвидировать.
Всего к ликвидации возгорания были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате пожара уничтожена кровля гаража на площади около 10 кв. м.
По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Поэтому спасатели предостерегают граждан регулярно проверять состояние электросетей. В случае выявления неисправностей обращаться за квалифицированной помощью к специалистам, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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