Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:06408

В Сумах три пожарки тушили пожар в гараже

21 декабря в 17:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании гаража в автокооперативе по ул. Ковпака в г. Сумы.

Звонил хозяин, который заметил дым из-под крыши здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части и отделение дежурного караула 3-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место происшествия было установлено, что горела кровля здания и по утеплителю огонь быстро распространялся. В 17:43 спасателям удалось пламя локализовать, а в 17:57 - ликвидировать.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате пожара уничтожена кровля гаража на площади около 10 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. Поэтому спасатели предостерегают граждан регулярно проверять состояние электросетей. В случае выявления неисправностей обращаться за квалифицированной помощью к специалистам, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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