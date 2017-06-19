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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:12643

В Сумах вандалы поиздевались над новогодней елкой

Елка в сквере на ул. К.Зеленко пострадала от вандалов.

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«Так выглядела елка в сквере Зеленко вчера. То, что от нее осталось на сегодня, не хочу даже показывать, чтобы не портить вам предновогоднее настроение. Неизвестные наплевали на старания депутата Владимира Шилова и всех, кто хотел создать для жителей микрорайона праздник. Воров, которым родители не объяснили, что брать чужое нельзя, будем искать и воспитывать - с помощью полиции. А жителей микрорайона уверяю, что их елку снова украсим, и она станет еще красивее. На всякий случай буду просить полицию усилить охрану нашей главной елки», - говорится в сообщении.

Право Вандалы Кати Зеленко Новогодняя елка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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