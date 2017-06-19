В Сумах вандалы поиздевались над новогодней елкой

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.
«Так выглядела елка в сквере Зеленко вчера. То, что от нее осталось на сегодня, не хочу даже показывать, чтобы не портить вам предновогоднее настроение. Неизвестные наплевали на старания депутата Владимира Шилова и всех, кто хотел создать для жителей микрорайона праздник. Воров, которым родители не объяснили, что брать чужое нельзя, будем искать и воспитывать - с помощью полиции. А жителей микрорайона уверяю, что их елку снова украсим, и она станет еще красивее. На всякий случай буду просить полицию усилить охрану нашей главной елки», - говорится в сообщении.
В Сумах завершают строительство сквера по улице Екатерины Зеленко....
По словам директора КП «Спецкомбинат» Евгения Короткевича, уже сегодня начнется утсановка главной елки города на пл. Независимости....
Работники Белопольского и Бурынского отделений полиции задержали двух местных жителей по подозрению в совершении краж металлических изделий с захоронений на...
Вернее обрисовали скульптуру Купальщицы у входа в городско парк им. И.Кожедуба....
Местные жители в соцсетях делятся фотографиями сломанных фигур доисторических животных в ахтырском парке....