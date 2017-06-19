В Сумах вандалы поиздевались над новогодней елкой Елка в сквере на ул. К.Зеленко пострадала от вандалов.

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«Так выглядела елка в сквере Зеленко вчера. То, что от нее осталось на сегодня, не хочу даже показывать, чтобы не портить вам предновогоднее настроение. Неизвестные наплевали на старания депутата Владимира Шилова и всех, кто хотел создать для жителей микрорайона праздник. Воров, которым родители не объяснили, что брать чужое нельзя, будем искать и воспитывать - с помощью полиции. А жителей микрорайона уверяю, что их елку снова украсим, и она станет еще красивее. На всякий случай буду просить полицию усилить охрану нашей главной елки», - говорится в сообщении.