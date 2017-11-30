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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:16336

Пограничники поймали контрабандиста на «ГАЗели»

Вечером 21 декабря военнослужащие мобильного подразделения Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы предотвратили незаконное перемещение через границу товаров неизвестного происхождения.

В ходе реализации заранее полученной оперативниками пограничного ведомства информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд неподалеку от госграницы в районе н.п. Высокое, остановил автомобиль «ГАЗель» украинской регистрации. Управлял автомобилем наш соотечественник, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, а также документов на транспортное средство.

В автомобиле правоохранители обнаружили груз мешков с сухой смесью, предварительно лекарственных средств, и пластиковые бочки с жидкостью неизвестного происхождения. Документов на обнаруженный товар мужчина также не имел. Пограничники в ходе отработки обратного следа, непосредственно на линии границы, обнаружили признаки перегрузки товара через границу с территории России на территорию Украины.

Сейчас автомобиль, номера которого были от другого авто, вместе с грузом доставлены в пограничное подразделение, которые в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы. Происхождение товара установит соответствующая экспертиза. На водителя, личность которого установлена, составлены административные материалы. Пограничники осуществляют проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Контрабанда Пограничники
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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