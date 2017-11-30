В Конотопе снимают фильм о войне В Конотопе проходили съемки очередной серии фильма о событиях Второй мировой войны, который имеет рабочее название «Тяжелая жизнь».

Работу киношников снял конотопский оператор Олег Овдей. Отснятыми кадрами он поделился на своей странице в Фейсбуке, пишет Голос Конотопа.

Данная кинолента расскажет о событиях 1939-1956 годов. Съемочная группа работала на территории железнодорожной больницы Конотопа, которая была возведена еще в 19-м веке. В процессе съемок было задействовано ретро-автомобили середины 20-го века.

На съемочную площадку в качестве актеров массовки приглашали жителей Конотопа. Они могли попробовать себя в роли офицеров, солдат, прохожих…