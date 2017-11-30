Сумчане собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках На сайте онлайн-петиций идет активное голосование за обращение «Мы против установления тарифа на проезд в размере 5,00 грн».

За два дня петиция собрала почти половину необходимого числа подписей – 122 из 250.

«Руководствуясь статьей 6 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», мы - члены территориальной общины города Сумы данной петицией выражаем свое возражение на следующие проекты регуляторных актов:

1) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «АТП 1054»;

2) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ФЛП Олефиренко А.И.»;

3) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Запорожец А.В.»;

4) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «Престиж Лайн»;

5) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «СНД-Автотранс»;

6) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор»;

7) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ООО «Сумипастранс»;

Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ФЛП Масюк Т.А.»;

9) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП« Компол »

10) Проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ФЛП Олийнык А.Г».

Вышеуказанные проекты регуляторных актов были обнародованы 23.11.2017 года на информационном портале Сумского городского совета. Проектами регуляторных актов увеличивается тариф на проезд до 5,00 грн.

Как следует из содержания указанных выше проектов регуляторных актов, в них не указывается никаких оснований для их принятия, только указанная цель принятия: повышение качества и безопасности предоставления услуг, обеспечения работы городского пассажирского транспорта в соответствии с графиками движения.

При таких условиях считаем необоснованными и немотивированными проекты регуляторных актов, поскольку они не содержат аргументов, доводов, обоснование и мотивов относительно того, каким образом повышение тарифа на перевозку пассажиров будет способствовать повышению качества и безопасности предоставления услуг, обеспечению работы городского пассажирского транспорта в соответствии с графиками движения. То есть, отсутствует причинно-следственная связь между повышением тарифа и указанных целей его поднятия.

Кроме этого, следует отметить, что такие вопросы, как: качество перевозки, безопасность перевозки, своевременность перевозки, безопасные условия перевозки - является прямой обязанностью перевозчиков, установленного Законом Украины «О транспорте», а потому не может быть не основаниям, не целью для поднятия тарифа на проезд. Это прямая обязанность перевозчика!

Также, следует отметить, что одним из принципов государственной регуляторной деятельности является принцип обеспечения сбалансированности. В соответствии со статьей 4 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» сбалансированность - обеспечение в регуляторной деятельности баланса интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства. В то же время, как следует из анализа регуляторного влияния проектов регуляторных актов, принцип сбалансированности является соблюдены, поскольку в случае принятия решений, положительные последствия наступают только для перевозчиков, а для пассажиров наступает только негативное последствие - увеличение в разы расходов на проезд в городском транспорте. При таких условиях принцип сбалансированности интересов не соблюдается.

Также, следует отметить, что проекты регуляторных актов не устанавливают льгот на проезд для школьников и пенсионеров, как это предусмотрено решениями об установлении тарифов на проезд, которые действуют на сегодняшний день. Таким образом, проекты регуляторных актов значительно ухудшают положение вышеуказанных категорий лиц, что является недопустимым.

На основании вышеизложенного, выражаем свое категорическое несогласие с указанными выше проектами регуляторных актов и выражаем свое возражение относительно их принятия.

Просим не принимать решение о повышении тарифа на проезд в городском транспорте», - пишет автор петиции Чеботарев Александр Петрович.

Дата начала сбора подписей: 20 декабря 2017 года. До конца сбора подписей осталось: 43 дня. По состоянию на 22 декабря петицию подписали 122 человека из 250 необходимых.