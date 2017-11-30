В зоне АТО погиб тростянчанин

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.
«Тростянетчина потеряла героя...
Печальная весть снова пришла на нашу Тростянецкую землю. В ночь с 20 на 21 декабря в Авдеевке трагически погиб Орихивский Алексей Владимирович, 1982 года рождения, житель села Каменка. В 2014 году он добровольцем ушел в АТО и почти год отстаивал территориальную целостность страны. С 2015 по 2017 годы Алексей Владимирович служил по контракту в Вооруженных Силах Украины.
Коллектив Тростянецкой ОТГ, депутатский корпус, исполнительный комитет выражают искренние, глубокие соболезнования семье погибшего героя.
Обращаем внимание: о дате и времени прощания с погибшим воином АТО Орихивским Алексеем Владимировичем мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.
Исполком Конотопского горсовета присвоил звание почетного гражданина погибшему участнику АТО Валентину Ничвидюку....
Сегодня, 19 декабря, в 8.00 в результате минно-взрывной травмы погиб Гульцо Артем Андреевич....
В зоне АТО 14 декабря погиб кролевчанин Александр Терещенко....
26-летний Александр Прошкин с позывным «Проха» погиб на Светлодарской дуге в пятницу, 8 декабря....
На фасаде Политехнического техникума Конотопского института СумГУ установили мемориальную доску выпускнику-АТОшнику....