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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:48585

В зоне АТО погиб тростянчанин

В ночь с 20 на 21 декабря в Авдеевке Донецкой области трагически погиб Алексей Орихивский.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

«Тростянетчина потеряла героя...

Печальная весть снова пришла на нашу Тростянецкую землю. В ночь с 20 на 21 декабря в Авдеевке трагически погиб Орихивский Алексей Владимирович, 1982 года рождения, житель села Каменка. В 2014 году он добровольцем ушел в АТО и почти год отстаивал территориальную целостность страны. С 2015 по 2017 годы Алексей Владимирович служил по контракту в Вооруженных Силах Украины.

Коллектив Тростянецкой ОТГ, депутатский корпус, исполнительный комитет выражают искренние, глубокие соболезнования семье погибшего героя.

Обращаем внимание: о дате и времени прощания с погибшим воином АТО Орихивским Алексеем Владимировичем мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.

Право Алексей Ореховский Погибший в АТО Тростянецкий район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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