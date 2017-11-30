В зоне АТО погиб тростянчанин В ночь с 20 на 21 декабря в Авдеевке Донецкой области трагически погиб Алексей Орихивский.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

«Тростянетчина потеряла героя...

Печальная весть снова пришла на нашу Тростянецкую землю. В ночь с 20 на 21 декабря в Авдеевке трагически погиб Орихивский Алексей Владимирович, 1982 года рождения, житель села Каменка. В 2014 году он добровольцем ушел в АТО и почти год отстаивал территориальную целостность страны. С 2015 по 2017 годы Алексей Владимирович служил по контракту в Вооруженных Силах Украины.

Коллектив Тростянецкой ОТГ, депутатский корпус, исполнительный комитет выражают искренние, глубокие соболезнования семье погибшего героя.

Обращаем внимание: о дате и времени прощания с погибшим воином АТО Орихивским Алексеем Владимировичем мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.