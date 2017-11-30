Роменчанка украла в магазине духи

К работникам Роменского отдела полиции обратилась управляющая одного из магазинов города. Женщина сообщила, что во время ревизии обнаружили недостачу парфюма стоимостью почти в 800 гривен.
Злоумышленницу вычислили участковые. Во время просмотра записей видео с камер наблюдения было четко видно, как неизвестная женщина, зайдя в магазин, взяла с полки упаковку туалетной воды и спрятала ее внутри рулона туалетной бумаги. На кассе же рассчиталась только за бумагу.
Подозреваемую узнали продавцы магазина. Ею оказалась 24-летняя местная жительница, которая призналась в содеянном. В свое оправдание она пояснила, что таким способом сделала себе подарок, о чем сегодня очень жалеет.
Сейчас в отношении женщины открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде уплаты штрафа, или даже заключение сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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