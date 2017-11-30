Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:06482

Роменчанка украла в магазине духи

Чтобы сделать себе подарок в канун Нового года, 24-летняя жительница Ромен украла в одном из местных магазинов дорогой парфюм.

К работникам Роменского отдела полиции обратилась управляющая одного из магазинов города. Женщина сообщила, что во время ревизии обнаружили недостачу парфюма стоимостью почти в 800 гривен.

Злоумышленницу вычислили участковые. Во время просмотра записей видео с камер наблюдения было четко видно, как неизвестная женщина, зайдя в магазин, взяла с полки упаковку туалетной воды и спрятала ее внутри рулона туалетной бумаги. На кассе же рассчиталась только за бумагу.

Подозреваемую узнали продавцы магазина. Ею оказалась 24-летняя местная жительница, которая призналась в содеянном. В свое оправдание она пояснила, что таким способом сделала себе подарок, о чем сегодня очень жалеет.

Сейчас в отношении женщины открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде уплаты штрафа, или даже заключение сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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