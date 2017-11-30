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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:45341

Копы остановили наркомана со шприцами

Патрульные обнаружили гражданина со шприцами, наполненными неизвестным веществом.

Во время патрулирования улицы Расковой, инспекторы обнаружили гражданина, который нарушал общественный порядок. Общаясь с патрульными, 29-летний гражданин нервничал и старался как можно быстрее закончить беседу с инспекторами.

Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у сумчанина два шприца с жидкостью, похожей на наркотическую.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла указанные шприцы. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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