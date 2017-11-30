Копы остановили наркомана со шприцами

Во время патрулирования улицы Расковой, инспекторы обнаружили гражданина, который нарушал общественный порядок. Общаясь с патрульными, 29-летний гражданин нервничал и старался как можно быстрее закончить беседу с инспекторами.
Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у сумчанина два шприца с жидкостью, похожей на наркотическую.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла указанные шприцы. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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