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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:15500

На Сумщине наркотиками лечатся от головной боли

Почти 300 г марихуаны и маковой соломы изъяли кролевецкие работники полиции у 50-летнего местного жителя.

К работникам сектора реагирования патрульной полиции Кролевецкого отделения поступила оперативная информация об одном из местных жителей, который может хранить наркотики. Чтобы убедиться в этом, правоохранители наведались к нему с санкцией на обыск.

«Подозреваемому 50 лет, ранее не судимый, - комментирует Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции. - В его домохозяйстве: на чердаке, в доме, в гараже полицейские нашли пакеты с сушеной коноплей. И хотя хозяин дома свою вину сначала отрицал, мол марихуана не его и принадлежит его покойной жене, позже признался, что лечился ею от головной боли. Вес изъятого составляет 230 граммов марихуаны и почти 60 граммов маковой соломки, которые направлены на экспертизу, по результатам которой и будут приняты соответствующие решения».

В полиции не исключают, что мужчина, кроме того, что хранил наркотики, мог их сбывать наркозависимым местным, что в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины №Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта» тщательно проверяется. Мужчине грозит наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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