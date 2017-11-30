На Сумщине наркотиками лечатся от головной боли Почти 300 г марихуаны и маковой соломы изъяли кролевецкие работники полиции у 50-летнего местного жителя.

К работникам сектора реагирования патрульной полиции Кролевецкого отделения поступила оперативная информация об одном из местных жителей, который может хранить наркотики. Чтобы убедиться в этом, правоохранители наведались к нему с санкцией на обыск.

«Подозреваемому 50 лет, ранее не судимый, - комментирует Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции. - В его домохозяйстве: на чердаке, в доме, в гараже полицейские нашли пакеты с сушеной коноплей. И хотя хозяин дома свою вину сначала отрицал, мол марихуана не его и принадлежит его покойной жене, позже признался, что лечился ею от головной боли. Вес изъятого составляет 230 граммов марихуаны и почти 60 граммов маковой соломки, которые направлены на экспертизу, по результатам которой и будут приняты соответствующие решения».

В полиции не исключают, что мужчина, кроме того, что хранил наркотики, мог их сбывать наркозависимым местным, что в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины №Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта» тщательно проверяется. Мужчине грозит наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.