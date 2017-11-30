На Сумщине полиция раскрыла одиннадцать краж За последние сутки правоохранители области разоблачили в совершении имущественных преступлений двенадцать злоумышленников, которые соблазнились на чужое имущество.

Так, житель Сумского района, повредив двери, проник в дачного домика своего односельчанина, где разжился металлическими изделиями и мебелью. Другой житель района украл 4 секции ограждения с кладбища пгт Низы.

Работники полиции Сум разоблачили в совершении кражи двух сумчан, которые вынесли из чужой квартиры видеотехнику на несколько тысяч гривен.

Житель Ахтырки срезал на территории местной базы нефтегазоперерабатывающей компании электрический кабель. Мужчину разоблачили работники группы реагирования патрульной полиции.

Белопольские полицейские ведут следствие в отношении одного из местных жителей, которого подозревают в совершении двух краж из усадеб односельчан, откуда он похитил продукты питания, инвентарь, хозяйственный посуду и изделия из цветных металлов.

На имущество глуховского научного учреждения соблазнился один из жителей райцентра. Мужчина ночью украл металлическую трубу из мастерской института, планируя сдать ее в металлоприемный пункт. Другой житель района с территории лесничества похитил 4 дубовых бревна общей длиной 10 метров. Сейчас выясняется размер нанесенных убытков.

Двух воров разоблачили конотопские полицейские. В первом случае злоумышленница украла газовый баллон и металлическую посуду, во втором - мужчина «разжился» у знакомого металлической лестницей.

Вынесли ночью с чужого двора слесарный инструмент, хозяйственный инвентарь и металлические изделия двое жителей Путивльщины. Мужчину и его знакомую уже через несколько дней «вычислили» полицейские.

Сейчас по каждому из этих случаев открыты или решаются вопросы об открытии уголовных производств по соответствующим частям ст. 185 УК Украины (кража), ведутся предварительные проверки и следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.