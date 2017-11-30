В Сумах детей-инвалидов обучали безопасному поведению во время новогодних праздников В Сумах спасатели вместе с волонтерами обучали детей с особыми потребностями безопасному поведению во время новогодних празднований.

21 декабря в г. Сумы на базе детского санатория-профилактория «Ровесник» состоялось праздничное мероприятие. Его участниками стали дети с особыми потребностями в сопровождении своих родителей и опекунов со всей Сумщины, а также подопечные областного Центра социально-психологической реабилитации детей.

Организовали мероприятие Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности, администрация санатория. В празднике также приняли участие студенты Медицинского института Сумского государственного университета (активисты Украинской медицинской студенческого союза), представители областной организации Всеукраинского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», дружина юных пожарных из сумского УВК № 16 и артист театра кукол «Сказка».

Сначала собравшихся поздравил с наступающими праздниками Дед Мороз. После этого спасатели рассказали детям об основных требованиях безопасности, которые необходимо соблюдать в повседневной жизни. Присутствующих ознакомили с порядком действий при пожаре, начиная от того, какую информацию должно содержать сообщение на линию «101», до того, как проводится эвакуация из опасной зоны и ликвидация пожара огнетушителем.

Особое внимание специалисты уделили запрету использования пиротехники и требованиям безопасного устройства елки. Детям продемонстрировали видеоролик о коварстве праздничных фейерверков, петард, электрогирлянд.

Большой восторг вызвали у подрастающего поколения практические занятия. Детям дали возможность почувствовать себя настоящими спасателями, ведь они могли примерить боевую одежду пожарных, воспользоваться их снаряжением. Студенты-медики продемонстрировали детям на специальном манекене реанимационные мероприятия, показали как проводится эвакуация пострадавшего из искореженного авто в ДТП и приемы оказания ему необходимой помощи.

По словам организаторов, такие занятия полезны для детей, так как в любом месте может произойти пожар или другое чрезвычайное событие. Поэтому каждый человек должен знать элементарные правила безопасного поведения для того, чтобы сохранить свою жизнь и уметь помочь другим.