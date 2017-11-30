Вторая лига: «Технология» бьет «Nicmas» (футзал) 21 декабря прошел матч второго тура чемпионата Украины по футзалу в группе 3 Второй лиги.

В манеже СумГУ «Nicmas» принимал «Технологию». Однако хозяева площадки были только номинальными, так как реальными были «технологи», победившие со счетом 7:0.

Эта победа позволила подопечным Михаила Жогло временно единолично возглавить свою подгруппу. В воскресенье догнать (и даже обогнать) «технологов» сможет «Food Centre». Правда, для этого Мысловскому и компании необходимо обыграть «Lex VSK».

«Nicmas» - «Технология» 0:7 (0:4)

Голы: Бурдюг (5, 10, 11), Сорока (17), Чеглов (25), Пацюк (28), Стрыбак (40)