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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:49357

Погибший в АТО конотопчанин стал почетным гражданином города

Исполком Конотопского горсовета присвоил звание почетного гражданина погибшему участнику АТО Валентину Ничвидюку.

22 декабря исполнительный комитет Конотопского городского совета присвоил звание «Почетный гражданин города» погибшему в зоне АТО Валентину Ничвидюку. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в начале VII пленарного заседания 24-й сессии горсовета, пишет ТопКонотоп.

Напомним, соответствующий депутатский запрос народные избранники единогласно поддержали во время шестого пленарного заседании 24-й сессии городского совета.

Старший лейтенант Валентин Ничвидюк был командиром взвода первой роты (15 отдельный мотопехотный батальон). Он погиб вместе с Антоном Мишко в ночь на 8 ноября 2017 года во время выполнения боевой задачи.

Общество Валентин Ничвидюк Конотоп Погибший в АТО Почетный гражданин
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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