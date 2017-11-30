Погибший в АТО конотопчанин стал почетным гражданином города Исполком Конотопского горсовета присвоил звание почетного гражданина погибшему участнику АТО Валентину Ничвидюку.

22 декабря исполнительный комитет Конотопского городского совета присвоил звание «Почетный гражданин города» погибшему в зоне АТО Валентину Ничвидюку. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в начале VII пленарного заседания 24-й сессии горсовета, пишет ТопКонотоп.

Напомним, соответствующий депутатский запрос народные избранники единогласно поддержали во время шестого пленарного заседании 24-й сессии городского совета.

Старший лейтенант Валентин Ничвидюк был командиром взвода первой роты (15 отдельный мотопехотный батальон). Он погиб вместе с Антоном Мишко в ночь на 8 ноября 2017 года во время выполнения боевой задачи.