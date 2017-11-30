Погибший в АТО конотопчанин стал почетным гражданином города

22 декабря исполнительный комитет Конотопского городского совета присвоил звание «Почетный гражданин города» погибшему в зоне АТО Валентину Ничвидюку. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в начале VII пленарного заседания 24-й сессии горсовета, пишет ТопКонотоп.
Напомним, соответствующий депутатский запрос народные избранники единогласно поддержали во время шестого пленарного заседании 24-й сессии городского совета.
Старший лейтенант Валентин Ничвидюк был командиром взвода первой роты (15 отдельный мотопехотный батальон). Он погиб вместе с Антоном Мишко в ночь на 8 ноября 2017 года во время выполнения боевой задачи.
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