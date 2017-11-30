В Шостке на обочине дороги нашли труп

О неизвестном мужчине, лежащем на обочине автотрассы Шостка - Новгород-Северский, в полицию сообщил водитель легковушки, проезжавший мимо. На место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и медики, которые констатировали смерть неизвестного.
Как установили правоохранители, умершим оказался 40-летний житель Шостки, который злоупотреблял спиртными напитками. Признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было.
Сейчас тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований. Проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств смерти мужчины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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