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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:04501

Спасатели предупреждают о правилах пожарной безопасности на корпоративах

Приближаются новогодние праздники, и почти в каждом учреждении состоятся праздничные мероприятия с большим количеством людей.

Чтобы последствия от пожара никому не испортили праздник, обязательно необходимо придерживаться определенных правил пожарной безопасности. Такие требования существуют как в организации мероприятий с большим количеством людей, так и к новогодним елкам, елочным украшениям и другим изделиям, которые используются во время празднования новогодних праздников.

При организации мероприятий с большим количеством людей необходимо соблюдать основные требования пожарной безопасности, а именно:

- при количестве участников мероприятия более 50 человек следует использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами;

- на окнах запрещено использовать глухие решетки;

- ковры, ковровые дорожки и другое покрытие пола в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу;

- лица, которым поручено проведение праздничных мероприятий, перед их началом обязаны тщательно осмотреть помещения и убедиться в надлежащем противопожарном состоянии помещений (наличие необходимого количества огнетушителей, исправность средств связи, пожарной автоматики и сигнализации и т.д.).

Устраивая елку, неукоснительно соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, а именно:

- елка должна быть установлена на устойчивой основе;

- запрещается устанавливать елку на путях эвакуации;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок;

- при обнаружении любой неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) ее нужно срочно выключить;

- минимальное расстояние от места установки елки до отопительных устройств и легковоспламеняющихся вещей, портьер и т.д. должно составлять не менее 1 метра;

- не украшайте елку ватой, бумагой и другими горючими материалами;

- необходимо использовать только электрические гирлянды сертифицированного производства;

- в помещении, где установлена елка, категорически запрещено использовать пиротехнические изделия;

- запрещено одевать детей в костюмы из ваты, марли, бумаги и других легковоспламеняющихся материалов;

- в помещении, где установлена елка, необходимо оборудовать противопожарным уголком, в котором должны находиться огнетушители и другие имеющиеся первичные средства пожаротушения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 101, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожарная безопасность Спасатели
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