Спасатели предупреждают о правилах пожарной безопасности на корпоративах

Чтобы последствия от пожара никому не испортили праздник, обязательно необходимо придерживаться определенных правил пожарной безопасности. Такие требования существуют как в организации мероприятий с большим количеством людей, так и к новогодним елкам, елочным украшениям и другим изделиям, которые используются во время празднования новогодних праздников.
При организации мероприятий с большим количеством людей необходимо соблюдать основные требования пожарной безопасности, а именно:
- при количестве участников мероприятия более 50 человек следует использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами;
- на окнах запрещено использовать глухие решетки;
- ковры, ковровые дорожки и другое покрытие пола в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу;
- лица, которым поручено проведение праздничных мероприятий, перед их началом обязаны тщательно осмотреть помещения и убедиться в надлежащем противопожарном состоянии помещений (наличие необходимого количества огнетушителей, исправность средств связи, пожарной автоматики и сигнализации и т.д.).
Устраивая елку, неукоснительно соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, а именно:
- елка должна быть установлена на устойчивой основе;
- запрещается устанавливать елку на путях эвакуации;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок;
- при обнаружении любой неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) ее нужно срочно выключить;
- минимальное расстояние от места установки елки до отопительных устройств и легковоспламеняющихся вещей, портьер и т.д. должно составлять не менее 1 метра;
- не украшайте елку ватой, бумагой и другими горючими материалами;
- необходимо использовать только электрические гирлянды сертифицированного производства;
- в помещении, где установлена елка, категорически запрещено использовать пиротехнические изделия;
- запрещено одевать детей в костюмы из ваты, марли, бумаги и других легковоспламеняющихся материалов;
- в помещении, где установлена елка, необходимо оборудовать противопожарным уголком, в котором должны находиться огнетушители и другие имеющиеся первичные средства пожаротушения.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 101, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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