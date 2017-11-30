Завтра в Тростянце похоронят героя АТО

Погибший от смертельного пулевого ранения Орихивский Алексей Владимирович проживал в селе Каменка Тростянецкой ОТГ. В 2014 году он добровольцем ушел в АТО. В течение трех лет с оружием в руках отстаивал территориальную целостность Украины, был бойцом 25-й отдельной десантной бригады, сообщает Тростянецкий горсовет.
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