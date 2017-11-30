Завтра в Тростянце похоронят героя АТО Церемония прощания с Орихивским Алексеем Владимировичем - воином АТО, погибшим в Авдеевке от пули снайпера в ночь с 20 на 21 декабря, состоится в субботу, 23 декабря, в 11-00, в центре города, возле часовни. Похоронят героя в Тростянце на центральном кладбище.

Погибший от смертельного пулевого ранения Орихивский Алексей Владимирович проживал в селе Каменка Тростянецкой ОТГ. В 2014 году он добровольцем ушел в АТО. В течение трех лет с оружием в руках отстаивал территориальную целостность Украины, был бойцом 25-й отдельной десантной бригады, сообщает Тростянецкий горсовет.