На Сумщине 11 тысяч должников предупредили об отключении газа В Сумской области почти 11 тысяч должников получили предупреждение о прекращении поставок газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Сумыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"В декабре долг бытовых потребителей природного газа Сумской области перед ООО "Сумыгаз Сбыт" превысил 290 млн грн, в связи с чем ряду домовладений были прекращены поставки газа", - сообщает компания.

В 2017 году "Сумыгаз Сбыт" направил 10,8 тыс. клиентам письменные предупреждения о прекращении газоснабжения в случае, если долги не будут погашены. Кроме того, в суды переданы более 300 заявлений о взыскании задолженности за потребленный природный газ на общую сумму около 3 млн грн.

В Сумской области долги свыше 5 тыс грн. имеют 929 бытовых потребителей, а более 10 тыс грн. – 339 клиентов. Рекордный долг за газ - 163 тыс. грн.

"Первоочередно мы направляем письменное уведомление о прекращении газоснабжения. Если же после этого долг не погашен, инициируем отключение и взыскание долга в судебном порядке", - отметила директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

Компания напоминает, что при отключении за долги повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения.

"Так же обращаем внимание потребителей на то, что постановлением Кабинета министров Украины приняты изменения в систему субсидирования, согласно которым потребителям прекращают начисление государственной помощи в случае неплатежей на протяжении двух месяцев", - сообщает "Сумыгаз Сбыт".

Задолженность перед "Сумыгаз Сбыт" также имеет государственный бюджет по компенсации льгот и субсидий за использованные потребителями объемы природного газа и составляет 742 млн. грн.