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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:24546

СумГУ будет создавать «умный город» в Сумах

В Сумах подписали Меморандум о сотрудничестве между исполнительным комитетом и Сумским государственным университетом в области разработки и внедрения в городе Сумы Стратегии развития города и программы реализации «Smart City Sumy» на период до 2027 года.

Подписали его городской голова Александр Лысенко и ректор СумГУ Анатолий Васильев.

«Надо начинать разработку Стратегии с прогноза. Так что мы и начинали с технического задания. Стратегия будет разрабатываться совместно с представителями СумГУ, с членами координационного совета городского совета (депутаты, представители городского совета и общественности) и внедрять ее в жизнь будем вместе. И сегодня подписываем соответствующий Меморандум. Ведь в настоящее время, меняется мир, меняются технологии и уже невозможно без научной базы, мнения специалистов. Сегодня мы уже говорим о «Smart City Sumy». Считаю, что следующее десятилетие жизнедеятельности сумской громаді должно быть суперсовременным и развитым, - отметил мэр Сум Александр Лысенко. - За счет всех наших совместных разработок наша конечная цель - нормальные условия жизни и работы для жителей».

Как отметил секретарь городского совета Андрей Баранов, подписание данного Меморандума является засвидетельствование сотрудничества и консолидации усилий, направленных на разработку, создание прогноза социально-экономического развития и написания Стратегии развития города Сумы.

«На подготовительном этапе было подготовлено техническое задание, согласованное соответствующими экспертами, и в соответствии с этой задачи будем разрабатывать Стратегию развития города Сумы. В техническом задании есть восемь основных этапов. Итак, начинаем с анализа данных, которые есть в городе, по созданию профиля громады, создание карты капиталов, проведение соответствующих социологических исследований и самое главное - создание прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период», - рассказал Андрей Баранов.

Сама Стратегия будет состоять из определения видения развития и миссии города, стратегических приоритетов, стратегических и операционных целей. Конечным этапом будет созданием компонентных планов - это мероприятия и проекты, которые собственно можно увидеть в 30 ныне действующих программах развития Сум.

В свою очередь Анатолий Васильев отметил: «Философия университета - интеллект Сумщины должен служить обществу. И наш университет этот тезис настойчиво реализует. Мы хотели бы объяснить это подписанием этого Меморандума и принимать более активное участие в решении потребностей громады. Будет анализ, прогноз и будет стратегия. Безусловно, это будет активное внедрение технологий цифровизаций, энергоэффективность, организация общественного здоровья и прочее».

Напомним: о стратегии развития города начали говорить еще весной 2014 года, обещали написать ее в 2016, однако в декабре 2017 года взялись по-новому.

Кстати, говоря о цифровизации и пр., мэр Сум дал поручение установить в разных точках города специальные ящики для жалоб, в то же время уже год, как закрылась онлайн-приемная мэра на сайте мэрии. Также уже полгода работают над выходом службы 15-80 в Интернет.

Общество Smart city Стратегия развития СумГУ
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