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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:32618

Сумчанину грозит 5 лет тюрьмы за избиение полицейского

В Сумах будут судить мужчину, который нанес работнику правоохранительного органа телесные повреждения.

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении сумчанина, который умышленно причинил работнику правоохранительного органа телесные повреждения средней тяжести в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Происшествие случилось в мае текущего года. Возле одного из местных развлекательных заведений между обвиняемым и потерпевшим возникла словесная ссора. Понимая, что полицейский находится при исполнении служебных обязанностей, обвиняемый вел себя вызывающе, оскорблял потерпевшего и высказывался нецензурной бранью в адрес правоохранительных органов. Не реагируя на замечания, мужчина ударил потерпевшего кулаком в лицо, чем причинил ему, согласно заключению эксперта, телесные повреждения в виде перелома правой скуловой кости.

За содеянное обвиняемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Нанесение телесных повреждений
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