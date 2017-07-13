Сумчанину грозит 5 лет тюрьмы за избиение полицейского В Сумах будут судить мужчину, который нанес работнику правоохранительного органа телесные повреждения.

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении сумчанина, который умышленно причинил работнику правоохранительного органа телесные повреждения средней тяжести в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Происшествие случилось в мае текущего года. Возле одного из местных развлекательных заведений между обвиняемым и потерпевшим возникла словесная ссора. Понимая, что полицейский находится при исполнении служебных обязанностей, обвиняемый вел себя вызывающе, оскорблял потерпевшего и высказывался нецензурной бранью в адрес правоохранительных органов. Не реагируя на замечания, мужчина ударил потерпевшего кулаком в лицо, чем причинил ему, согласно заключению эксперта, телесные повреждения в виде перелома правой скуловой кости.

За содеянное обвиняемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.