Сумские лыжники продолжают феерить на кубке восточной Европы

21 декабря участники соревновались коньковым стилем на дистанции 5 км для девушек и 10 км для мужчин.
Среди женщин гонку выиграла конотопчанка Марина Анцыбор, третьей была сумчанка Татьяна Антипенко. Среди мужчин шосткинец Андрей Орлик был четвертым.
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