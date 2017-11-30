В Сумах прошел 22-ой турнир памяти Владимира Танькова

В нем приняли участие четыре команды: «Выпускники ИФК», «Выпускники СумДПУ», «СКИФ» и «Кадеты», сыгравшие по кругу каждая с каждой. Первое место заняла команда «Выпускники ИФК», одержавшая в итоге nhb победы. Вторыми финишировали «Выпускники «СГПУ», третье место занял «СКИФ», а четвертое - «Кадеты». Были названы лучшие игроки каждой команды: Владимир Дробный («Кадеты»), Денис Завгородний («СКИФ»), Павел Роман («Выпускники СДПУ»), Андрей Нелин («Выпускники ИФК»). А также турнира: вратарь – Александр Мироненко, защитник - Алексей Усатенко, нападающий – Сергей Ретушняк. Лучшим бомбардиром стал Сергей Корытник, а лучшим игроком назван Александр Лебеденко. Приз лучшего тренера получил Владимир Гладов.
21 декабря прошел матч второго тура чемпионата Украины по футзалу в группе 3 Второй лиги....
Команды группы 3 второй лиги чемпионата Украины по футзалу сегодня, 21 декабря, сыграют матчи второго тура....
Кубок Украины по футзалу среди ветеранов (55+) проходил 14-16 декабря на Черкасщине....
16 декабря в Ромнах прошла игра чемпионата Украины по футзалу среди команд второй лиги....
15 декабря в матче четвертого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу сумские «студенты» взяли реванш за выездное поражение у...