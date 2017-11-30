В Сумах прошел 22-ой турнир памяти Владимира Танькова 21 декабря в СумГПУ им. А.С.Макаренко провели традиционный Рождественский турнир по футзалу памяти Владимира Танькова.

В нем приняли участие четыре команды: «Выпускники ИФК», «Выпускники СумДПУ», «СКИФ» и «Кадеты», сыгравшие по кругу каждая с каждой. Первое место заняла команда «Выпускники ИФК», одержавшая в итоге nhb победы. Вторыми финишировали «Выпускники «СГПУ», третье место занял «СКИФ», а четвертое - «Кадеты». Были названы лучшие игроки каждой команды: Владимир Дробный («Кадеты»), Денис Завгородний («СКИФ»), Павел Роман («Выпускники СДПУ»), Андрей Нелин («Выпускники ИФК»). А также турнира: вратарь – Александр Мироненко, защитник - Алексей Усатенко, нападающий – Сергей Ретушняк. Лучшим бомбардиром стал Сергей Корытник, а лучшим игроком назван Александр Лебеденко. Приз лучшего тренера получил Владимир Гладов.