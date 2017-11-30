Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:31555

В Сумах прошел 22-ой турнир памяти Владимира Танькова

21 декабря в СумГПУ им. А.С.Макаренко провели традиционный Рождественский турнир по футзалу памяти Владимира Танькова.

В нем приняли участие четыре команды: «Выпускники ИФК», «Выпускники СумДПУ», «СКИФ» и «Кадеты», сыгравшие по кругу каждая с каждой. Первое место заняла команда «Выпускники ИФК», одержавшая в итоге nhb победы. Вторыми финишировали «Выпускники «СГПУ», третье место занял «СКИФ», а четвертое - «Кадеты». Были названы лучшие игроки каждой команды: Владимир Дробный («Кадеты»), Денис Завгородний («СКИФ»), Павел Роман («Выпускники СДПУ»), Андрей Нелин («Выпускники ИФК»). А также турнира: вратарь – Александр Мироненко, защитник -  Алексей Усатенко,  нападающий – Сергей Ретушняк. Лучшим бомбардиром стал Сергей Корытник, а лучшим игроком назван Александр Лебеденко. Приз лучшего тренера получил Владимир Гладов.

Спорт Турнир памяти В.Танькова Футзал
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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