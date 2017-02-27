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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:27918

Со вторника в Сумах заработает новый коммунальный маршрут

Со вторника, 26 декабря, автобусы КП «Электроавтотранс» поедут по маршруту № 65 «Ул. Героев Крут - Автовокзал».

Как сообщил директор коммунального предприятия Виталий Однорог, направление будут обслуживать три автобуса большой пассажировместимости. Интервал между движением коммунального транспорта (троллейбус № 5 и автобус № 65) составит пять минут.

КП «Электроавтотранс» назначен временным исполнителем пассажирских перевозок на данном маршруте сроком на три месяца.

Общество Большие автобусы Новый маршрут
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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