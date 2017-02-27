Со вторника в Сумах заработает новый коммунальный маршрут

Как сообщил директор коммунального предприятия Виталий Однорог, направление будут обслуживать три автобуса большой пассажировместимости. Интервал между движением коммунального транспорта (троллейбус № 5 и автобус № 65) составит пять минут.
КП «Электроавтотранс» назначен временным исполнителем пассажирских перевозок на данном маршруте сроком на три месяца.
Он будет курсировать по маршруту № 62 «Барановка - Аэропорт»....
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