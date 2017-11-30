Стартап-проект СумГУ получил премию Президентского Фонда «Украина»

Идея стартап-проекта - воссоздание основных функций утраченной конечности с помощью интеллектуального бионического протеза, способного к распознаванию команд от мозга. В перспективе протез позволит управлять электронными устройствами или компьютерными программами, заменяя собой компьютерную мышь.
Награждение состоялось 15 декабря в ходе заседания Наблюдательного совета Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского». Премии и дипломы лауреатов Президентского Фонда «Украина» вручил председатель наблюдательного совета КПИ им. Игоря Сикорского Леонид Кучма.
Команда разработчиков проекта от СумГУ:
- Вячеслав Москаленко - руководитель группы 3D-инноваций ЦКТ, к.т.н. кафедры компьютерных наук
- Артем Коробов - инженер группы 3D-инноваций ЦКТ, аспирант кафедры компьютерных наук
- Роман Приходченко - лаборант группы 3D-инноваций ЦКТ, студент факультета ЭЛИТ.
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