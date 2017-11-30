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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:59643

Стартап-проект СумГУ получил премию Президентского Фонда «Украина»

Проект «Интеллектуальный бионический протез конечности тела человека», разработанный учеными Сумского государственного университета, победил в финале фестиваля «SIKORSKY CHALLENGE - 2017» (г. Киев) и получил премию и диплом лауреата Президентского Фонда «Украина».

Идея стартап-проекта - воссоздание основных функций утраченной конечности с помощью интеллектуального бионического протеза, способного к распознаванию команд от мозга. В перспективе протез позволит управлять электронными устройствами или компьютерными программами, заменяя собой компьютерную мышь.

Награждение состоялось 15 декабря в ходе заседания Наблюдательного совета Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского». Премии и дипломы лауреатов Президентского Фонда «Украина» вручил председатель наблюдательного совета КПИ им. Игоря Сикорского Леонид Кучма.

Команда разработчиков проекта от СумГУ:

- Вячеслав Москаленко - руководитель группы 3D-инноваций ЦКТ, к.т.н. кафедры компьютерных наук

- Артем Коробов - инженер группы 3D-инноваций ЦКТ, аспирант кафедры компьютерных наук

- Роман Приходченко - лаборант группы 3D-инноваций ЦКТ, студент факультета ЭЛИТ.

Общество СумГУ
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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