Стартап-проект СумГУ получил премию Президентского Фонда «Украина» Проект «Интеллектуальный бионический протез конечности тела человека», разработанный учеными Сумского государственного университета, победил в финале фестиваля «SIKORSKY CHALLENGE - 2017» (г. Киев) и получил премию и диплом лауреата Президентского Фонда «Украина».

Идея стартап-проекта - воссоздание основных функций утраченной конечности с помощью интеллектуального бионического протеза, способного к распознаванию команд от мозга. В перспективе протез позволит управлять электронными устройствами или компьютерными программами, заменяя собой компьютерную мышь.

Награждение состоялось 15 декабря в ходе заседания Наблюдательного совета Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского». Премии и дипломы лауреатов Президентского Фонда «Украина» вручил председатель наблюдательного совета КПИ им. Игоря Сикорского Леонид Кучма.

Команда разработчиков проекта от СумГУ:

- Вячеслав Москаленко - руководитель группы 3D-инноваций ЦКТ, к.т.н. кафедры компьютерных наук

- Артем Коробов - инженер группы 3D-инноваций ЦКТ, аспирант кафедры компьютерных наук

- Роман Приходченко - лаборант группы 3D-инноваций ЦКТ, студент факультета ЭЛИТ.