СНАУ подписал соглашение о сотрудничестве с китайским институтом СНАУ и Хэнаньский научно-технический институт подписали соглашение о сотрудничестве.

20-21 декабря в СНАУ приехали с визитом вице-президент Хэнаньского научно-технического института Song Yawei, директор отдела развития и планирования Chen Hongwei, декан школы естественных наук и технологий Liu Mingjiu, декан школы животноводства и технологий Hu Jianhe и заместитель начальника отдела иностранных дел Li Jing.

Результатом визита стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве, которое состоялось 21 декабря в зале ректората. Реализация программ, предусмотренных этими соглашениями, начнется уже в 2018 году.

Первое соглашение предусматривает подготовку бакалавров направления «Ветеринарная медицина» в КНР. Ежегодно около 120 бакалавров будут получать образование, для этого, по словам ректора СНАУ, 16 украинских преподавателей факультета ветеринарной медицины будут работать в Китае, преподавая дисциплины на английском языке.

Согласно условиям второго соглашения, в Сумском национальном аграрном университете будет проводиться подготовка 100-150 магистров различных специальностей и 50-100 кандидатов наук (PhD) из Китайской Народной республики. Этот курс также будет англоязычным.

Ну, и еще одна структурное соглашение предусматривает совместное основания Сумским национальным аграрным университетом и Хэнаньского научно-техническим институтом (HIST) Сумского международного колледжа HIST, где обучение будет происходить в соответствии с китайскими правилами и нормами.