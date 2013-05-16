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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах полиция освободила собаку из закрытой квартиры

22 декабря около 22 часов на линию «102» позвонила женщина и сообщила, что из соседней квартиры слышит непонятные и подозрительные для нее звуки, как будто стонет человек.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции и патрульных. Квартира, из которой доносились звуки, была закрытой. Владельца разыскали. Когда открыли дверь, выяснилось, что в помещении находится собака породы питбуль. Судя по обстановке, животное находилось там закрытым несколько дней. Именно ее визг слышала заявительница. Правоохранители собаку изъяли и поместили в приют. Выяснилось, что питбуль принадлежит приятелю владельца квартиры. В свое время последний вместе с женой приобрел его. После развода супругов собака осталась жить с мужем. И жила бы в дальнейшем, если бы он не поехал в АТО, и не оставил ухаживать за ней приятелю. Относительно последнего пока полицейские решают вопрос о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 154 КУоАП «Нарушение правил содержания кошек и собак». Что касается собаки, на следующей неделе ее из приюта планирует забрать к себе первая владелица, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Защита животных
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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