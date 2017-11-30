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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40269

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего Шульгу Ивана Николаевича, 1965 года рождения, жителя села Чаплиевка Шосткинского района, который 19 декабря ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид разыскиваемому 50-55 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, по бокам имеет лобные залысины. Лицо овальное, глаза светлые, носит усы.

Был одет в светлую болоньевую куртку, черную вязаную шапку. Обут в сапоги «дутики».

По словам родственников, может злоупотреблять спиртными напитками. Работники полиции и родные разыскиваемого обращаются к гражданам с просьбой помочь в розыске человека. Если кому-нибудь известна информация о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Шульги Ивана Николаевича, срочно сообщите об этом в ближайший отдел полиции по телефону «102», или 099-266-00-69, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Без вести Шостка
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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