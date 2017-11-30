Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

На вид разыскиваемому 50-55 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, по бокам имеет лобные залысины. Лицо овальное, глаза светлые, носит усы.
Был одет в светлую болоньевую куртку, черную вязаную шапку. Обут в сапоги «дутики».
По словам родственников, может злоупотреблять спиртными напитками. Работники полиции и родные разыскиваемого обращаются к гражданам с просьбой помочь в розыске человека. Если кому-нибудь известна информация о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Шульги Ивана Николаевича, срочно сообщите об этом в ближайший отдел полиции по телефону «102», или 099-266-00-69, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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