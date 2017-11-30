Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото) Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего Шульгу Ивана Николаевича, 1965 года рождения, жителя села Чаплиевка Шосткинского района, который 19 декабря ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид разыскиваемому 50-55 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, по бокам имеет лобные залысины. Лицо овальное, глаза светлые, носит усы.

Был одет в светлую болоньевую куртку, черную вязаную шапку. Обут в сапоги «дутики».

По словам родственников, может злоупотреблять спиртными напитками. Работники полиции и родные разыскиваемого обращаются к гражданам с просьбой помочь в розыске человека. Если кому-нибудь известна информация о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Шульги Ивана Николаевича, срочно сообщите об этом в ближайший отдел полиции по телефону «102», или 099-266-00-69, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.